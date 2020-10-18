Награда для «Налетчиков»: в США отметят воевавший в Бирме спецотряд

Пять месяцев пути по непроходимым джунглям на севере Бирмы, сражения с японскими солдатами, жарой, влажностью и малярией, скудный и не всегда регулярно пополняемый рацион — вот лишь немногие из тех испытаний, через которые довелось пройти «Налетчикам Меррилла». Этот специальный отряд, сформированный из добровольцев, сыграл заметную роль в операциях Вооруженных сил США в ходе кампании по борьбе с японскими милитаристами на территории Юго-Восточной Азии в период Второй мировой войны. Сейчас «Налетчиков» решили удостоить высшей награды американского конгресса — Золотой медали. О боевом прошлом уникального воинского соединения — в материале «Известий».

Добровольные диверсанты

Нужны добровольцы для выполнения «опасной и рискованной миссии» — с такими словами президент США Франклин Делано Рузвельт обратился к американцам в годы Второй мировой войны. Поводом для такого призыва стало решение, принятое в августе 1943 года на Квебекской конференции, в которой участвовали Рузвельт, британский премьер Уинстон Черчилль, военачальники из обеих стран и представитель Китая. Встреча была посвящена борьбе стран-союзников с фашистской Германией и ее апологетами, прежде всего Японией.

На конференции, в частности, было решено создать американскую диверсионную группу, которая могла бы действовать на территории захваченной японцами Бирмы (сейчас — Мьянма), проводя боевые акции с целью нарушения логистических цепочек противника и лишая его возможности коммуникации. Основная задача, которую поставили перед участниками рейда, — захват аэродрома, расположенного недалеко от города Мьичина, и самого этого города. Действия группы в тылу врага носили предварительный характер перед более масштабной операцией — восстановлением контроля над Бирманской дорогой, главной транспортной артерией, по которой американская помощь могла поставляться блокированному гоминьдановскому Китаю.

Награда для «Налетчиков» «Налетчики Меррилла» во время похода в Бирме Фото: U.S. Army

На обращение президента отреагировали тысячи добровольцев — как уже имевших боевой опыт, так и новичков. В итоге в составе армии США был сформирован насчитывавший около 3 тыс. человек временный 5307-й объединенный отряд. В феврале 1944-го после нескольких месяцев подготовки отряд с кодовым позывным «Галахад», вооруженный помимо стрелкового оружия легкими пушками, которые, как и другие грузы, закрепили на лошадях и мулах, выдвинулся из индийского Ассама в Бирму.

Не все боевые задачи были решены так, как надеялись командиры, но самоотверженность и выносливость солдат и командиров стали примером для многих поколений американских военных. В сентябре этого года в конгрессе США было принято решение о награждении «Налетчиков» высшей наградой главного законодательного органа страны — Золотой медалью конгресса. Одобренный обеими палатами законопроект в начале октября был направлен в Белый дом, где его должен подписать президент Дональд Трамп.

По горам и джунглям

Свое неофициальное название «Налетчики Меррилла» (в русскоязычных материалах встречается название «Мародеры Меррилла», однако значение первого из слов заставляет усомниться в его корректности) получили по имени своего командира — бригадного генерала Фрэнка Меррилла. Неофициальное название отряда — плод творческой фантазии корреспондента журнала Time Джеймса Шепли, который вместе с репортерами некоторых других СМИ наблюдал за подготовкой бойцов в Индии.

Награда для «Налетчиков» Фрэнк Меррилл позирует с солдатами в Бирме, 1 мая 1944 года Фото: commons.wikimedia.org

Свой отряд генерал разделил на шесть групп, каждая из которых действовала до определенной степени автономно. В общей сложности за пять месяцев пути «Налетчики» преодолели путь более чем в 1,5 тыс. км. Значительную часть маршрута им приходилось двигаться через почти непроходимые джунгли, прорубая себе путь при помощи мачете, и через горы.

Помимо столкновений с японскими войсками (в истории отряда говорится, что его бойцы участвовали в пяти крупных боях и еще в 30 менее значимых столкновениях с врагом) подчиненных Меррилла ждало множество других противников. Главным среди них оказался климат — влажный и жаркий, мешающий заживлению ран, зато активно помогавший москитам: благодаря насекомым заражение бойцов малярией стало делом обыденным. Многие солдаты в ходе операции умерли от тифа.

«Всё, чего я хотел, — впасть в забытье»

Еще одной бедой вышедшего в рейд отряда оказалось весьма посредственное питание. Как вспоминали сами «Налетчики», так называемый рацион С в американских частях тогда использовать перестали, посчитав его слишком дорогим, и ввели вместо него суточный рацион К — некоторые продукты из него даже изрядно отощавшие солдаты попросту признавали несъедобными, а его общая пищевая ценность составляла менее 3 тыс. килокалорий. «Это была банка консервированного тунца, крекеры, шоколадный батончик и сигареты», — говорит Кристофер Гудроу, куратор оружейного отдела в Национальном музее пехоты в штате Джорджия.

О том, что происходило в джунглях, рассказывал, например, Фред О’Лайонс, который нес службу в составе отряда в звании капитана. Так он вспоминал о действиях возглавляемого им подразделения после перестрелки с неприятелем: «Мы схватили пулемет и откатились обратно в джунгли. Иногда шли, пошатываясь, потом бежали, потом ползли и в итоге добрались до лагеря. Я был настолько болен, что даже не думал о том, что произойдет, если японцы прорвутся; болен настолько, что уже не волновался о том, что могу подвести полковника. Всё, чего я хотел, — впасть в забытье».

Награда для «Налетчиков» «Налетчики Меррилла» на марше, Бирма, февраль 1944 года Фото: U.S. Army

Поскольку взять с собой продовольствие, боеприпасы и необходимое снаряжение сразу на несколько месяцев было невозможно, отряд Меррилла стали снабжать, сбрасывая необходимые грузы с самолета. В 1944 году такой способ снабжения был в новинку, но позднее подтвердил свою эффективность и получил широкое распространение.

Авиация применялась и для того, чтобы забирать раненых и тела убитых. Для этого бойцы расчищали что-то типа крохотной взлетной полосы в ближайшей деревне, куда прилетали самые маленькие самолетики Piper Cub. «Храбрые сержанты-пилоты из подразделения авиационной спасательной службы садились и взлетали в крайне опасных условиях, эвакуируя получивших серьезные ранения «налетчиков» по одному за раз, — отмечают составители справки на сайте, посвященном истории отряда «Галахад». — Маленькие самолеты, с которых было снято всё оборудование, кроме компаса, вмещали только пилота и одни носилки».

Биться до конца

К городу Мьичина и аэродрому «Налетчики» добрались в середине мая 1944 года. Правда, их ряды уже значительно сократились — к главной цели всей операции дошли лишь около 1,3 тыс. американских солдат и офицеров. Аэродром был взят отрядом под контроль 17 мая сравнительно легко: на помощь пришли части 42-го и 150-го китайских пехотных полков. Правда, потом на какое-то время японским солдатам удалось отбить аэродром. А вот для захвата самого города сил сперва было недостаточно — в Мьичину войска союзников вошли лишь 3 августа 1944 года. Японцы потеряли там убитыми без малого 4 тыс. человек, потери «Налетчиков» тоже были внушительными — 272 убитых.

Награда для «Налетчиков» «Налетчики Меррилла» в лагере, Бирма, 1944 год Фото: historynet.com

После окончания операции в строю и в сравнительно готовом к дальнейшим военным действиям состоянии находилось лишь немногим более 130 солдат и офицеров. Самого генерала Меррилла среди них тоже уже не было: он был госпитализирован с инфарктом, и командование принял его заместитель полковник Чарльз Хантер. Из 2750 человек, которые вошли в Бирму в составе отряда, лишь двое умудрились не попасть в госпиталь с серьезным ранением или тяжелой болезнью. Отряд был расформирован — уже 10 августа 1944 года он вошел в состав 475-го пехотного полка, на основе которого, в свою очередь, был создан и ныне существующий 75-й полк рейнджеров армии США.

Как отмечает Military Times, «несмотря на то что «Налетчики Меррилла» действовали всего несколько месяцев, они заслужили серьезную репутацию за участие в жестких боях и упорство, став первым американским пехотным подразделением, которое участвовало в наземной операции в Азии» в годы Второй мировой войны. По сути, отряд стал «прообразом современных подразделений специального назначения», добавляет портал.

«Мы были нужны своей стране»

После окончания Второй мировой десятки «налетчиков» получили индивидуальные награды — от креста «За боевые заслуги» до Серебряной звезды. Каждый солдат также получил награду армии США — Бронзовую звезду, а в Голливуде в 1962 году сняли фильм Merrill’s Marauders.

Золотой медалью конгресса, которую начали вручать со времен американской революции, отмечают героев войны, целые подразделения и гражданские лица за выдающиеся заслуги. В честь «Налетчиков Меррилла» отчеканят одну коллективную медаль, которая будет храниться в вашингтонском Смитсоновском институте.

Дизайн каждой медали уникален, и на ее изготовление может уйти до года. Время в данном случае играет явно против награждаемых: сейчас в живых осталось лишь восемь человек, входивших в отряд. Как рассказала Джонни Мелило Класен, отец которой Винсент Мелилло был одним из «налетчиков» и умер в 2015 году, с 2016-го, когда в конгресс было направлено ходатайство о награждении отряда, скончались 20 ветеранов, служивших под началом генерала Меррилла.

Один из «налетчиков», 97-летний Гилберт Хаулэнд, во время операции в Бирме имел звание капрала и командовал двумя пулеметными расчетами. Был ранен в ходе артобстрела и уже в госпитале в Индии получил приказ оперативно вернуться в расположение части. Участвовал в боях за аэродром, но позднее вновь оказался на больничной койке — на этот раз с малярией. После выписки он прослужил еще 25 лет, в том числе воевал в Корее и во Вьетнаме, но в беседе с АР рассказал, что «командировка» в Бирму была самой тяжелой из всех. Решение конгресса о награждении «Налетчиков» — отличное «напоминание об этом подзабытом тихоокеанском театре военных действий, который был так важен для победы над японцами», отметил ветеран, добавив: «Мы сделали это, поскольку мы были нужны своей стране».