Место утечки воздуха на МКС обнаружили с помощью пакетика чая

На МКС произошло небольшое задымление аппаратуры. Космонавты отключили питание некоторого оборудования. Датчики показали отсутствие продуктов горения в воздухе. Ранее стало известно, что российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха. Отверстие обнаружили с помощью пакетика чая. В невесомости он стал двигаться в направлении выхода воздуха. По словам космонавта Александра Лазуткина, небольшие утечки воздуха на МКС — это нормально.

Накануне появилась другая проблема — отключилась система, которая отвечает за выработку кислорода. В четверг экипаж проведет восстановительные работы.