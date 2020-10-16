Шумовое предупреждение: жители вблизи аэропортов могут не получить компенсаций

Жители домов на приаэродромных территориях (ПАТ) могут остаться без компенсаций за шум от самолетов. Операторы воздушных гаваней не готовы платить за ущерб и считают, что это должны делать застройщики или органы власти, согласовавшие строительство. Девелоперы же говорят, что отсутствие понятных правил застройки и компенсаций негативно влияет на рынок жилищного строительства, а общий размер выплат в случае сноса всех зданий, не подходящих под критерии ПАТ, может обойтись в триллионы рублей.

Необъятные территории

Границы ПАТ должны были определить еще в 2017 году, когда в силу вступил федеральный закон № 135-ФЗ («О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»). Документ вносил в Воздушный кодекс изменения, по которым ПАТ должны быть разбиты на семь подзон, на каждой из которых разрешено строить здания и сооружения согласно их назначению.

В 2020 году Шереметьево и Внуково согласовали с администрациями Москвы и Подмосковья шесть подзон. Границы седьмой — самой большой, в которую попадает значительное количество жилых построек, остаются неустановленными.

После формирования ПАТ аэропорты, согласно 135 ФЗ, должны будут компенсировать собственникам земли и построек ущерб. Это может быть установка шумовой защиты либо выплаты за снос домов и расселение жителей, если первый вариант невозможен.

Шумовое предупреждение_3 Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Вопрос о сносе зданий будет подниматься только в том случае, если уровень шума на территории превысит допустимые значения, отметил руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Если объекты возведены без исходно-разрешительной документации (разрешения Росимущества), они считаются самовольными постройками. В этом случае у собственника нет прав ни на объект, ни на компенсацию.

В последние годы проблема несколько раз привлекала внимание СМИ. Так, собственники квартир в жилых комплексах в Митино неоднократно жаловались на шум от самолетов. После ввода в эксплуатацию третьей полосы Шереметьево, трасса, по которой самолеты осуществляют взлет и посадку, пролегла прямо над их домами. Перед покупкой квартир граждан никто не уведомлял, что жилье находится на приаэродромной территории.

Кроме того, третья полоса Шереметьево была введена до окончательного расселения расположенных рядом поселков Перепечино и Дубровка. Расселение продолжалось уже после ее ввода в эксплуатацию и запуска полетов.

«Известия» направили запрос в Росавиацию о путях решения проблемы. На момент публикации там не ответили.

Спорные компенсации

Аэропортовое сообщество считает, что оператор не должен компенсировать собственникам жилья ущерб после установления ПАТ. Ассоциация «Аэропорт» 28 сентября направила министру транспорта Евгению Дитриху письмо (есть у «Известий»), в котором предлагает исключить из законодательства эту норму.

«ПАТ устанавливается в публичных интересах (безопасность полетов, исключение оказания негативного влияния на здоровье человека). Оператор аэродрома, равно как и концессионер, не являются ни источником вреда (шум создают воздушные суда, а не аэродром), ни приобретателем выгоды установленных на ПАТ ограничений», говорится в письме.

В ассоциации также считают, что из законодательства необходимо исключить процедуру «молчаливого согласия». По ней при отсутствии ответа Росавиации в установленный срок о согласовании или отказе в размещении объекта, его строительство считается согласованным. В объединении предлагают выдавать согласование федерального агентства только при наличии положительного заключения оператора аэропорта.

Кроме того, все семь подзон ПАТ нужно устанавливать единовременно, считают в ассоциации. Отсрочка определения седьмой подзоны, а именно это предусмотрено проектом федерального закона Минтранса (о совершенствовании порядка установления и использования ПАТ), приведет к усугублению проблемы застройки прилегающих к аэропорту территорий, указано в письме. При отсрочке строительство на этой территории не будет контролировать Роспотребнадзор, что приведет к ее застройке.

Шумовое предупреждение_2 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

В Минтрансе подтвердили получение обращения.

— Согласно санитарно-эпидемиологическому законодательству, за шум в зданиях и сооружениях, а также на прилегающих территориях отвечает застройщик или эксплуатант таких зданий и сооружений. Законодательство о приаэродромных территориях предусматривает ответственность операторов аэродромов только за вновь устанавливаемые ограничения, — сказали в ведомстве.

Ранее Международная ассоциация аэропортов предлагала для выплаты компенсаций создать специальный фонд, который будет формироваться за счет отчислений аэропортов, авиакомпаний и бюджетов различных уровней. Минтранс эту инициативу не поддержал.

Аэропорты Внуково и Домодедово поддерживают предложение об одновременном установлении семи подзон. При этом во Внуково уверены, что даже при этом условии аэропорт не будет обязан компенсировать ущерб.

— Если здание построено законно, без нарушения каких-либо требований, следовательно, его не нужно сносить. Если оно построено с нарушением, скажем, санитарного законодательства, за ущерб должны отвечать застройщики или госорганы, которые разрешили строительство и ввод в эксплуатацию объекта строительства, — сказали «Известиям» в воздушной гавани.

В Домодедово добавили, что необходимо избежать установления «неполноценной» ПАТ в составе шести подзон. Ведь в результате права граждан на благоприятную среду могут быть нарушены, приаэродромная территория будет застраиваться без контроля, что повлечет ограничение деятельности аэропортов вплоть до их закрытия.

Шумовое предупреждение_4 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В Шереметьево отказались от комментариев. В Пулково не ответили на вопросы «Известий».

ПАТ устанавливаются в общественных интересах, собственник взлетно-посадочных полос — государство, которое финансирует их строительство. Сейчас обсуждается вариант возмещения ущерба гражданам за счет создания специального внебюджетного фонда, формируемого за счет взносов авиакомпаний за взлет-посадку, добавили во Внуково.

Авиационный целевой фонд — возможный инструмент привлечения финансирования для развития авиационной инфраструктуры, пояснили в Минтрансе. Это предложение министерство направило в правительство, окончательное решение о его создании не принято. При этом о компенсациях жителям из этого фонда речи не идет, уточнили в ведомстве.

Гармоничное сосуществование

Вопрос установления ПАТ сильно влияет на рынок жилищного строительства, говорят в ГК «Инград», которая строит жилье недалеко от столичных аэропортов.

— В правовой «дыре» оказались многие застройщики. Больше всего проблем возникло в Московском регионе и в Санкт-Петербурге, где в прилежащей к аэропортам седьмой зоне оказались огромные участки земли. По мнению экспертов, только в Подмосковье их площадь доходит до 300 га, — отметили в компании.

Шумовое предупреждение Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

До сих пор нет однозначного понимания, что делать с жилыми домами, которые давно размещаются на ПАТ. Если будет принято решение снести эти здания, сумма ущерба составит триллионы рублей, считают в ГК «Инград».

Для решения проблемы можно рассмотреть европейский опыт, где аэропорты находятся в черте города, полагают в компании. Речь о аэропортах Хитроу, Парижа и Франкфурта, где запрещены ночные полеты. В компании выразили надежду, что в скором времени будут приняты нормы, которые не будут требовать дополнительных согласований при строительстве и реконструкции объектов. Это позволит соблюсти разумный баланс между необходимостью развития регионов и комфортом проживания и здоровьем людей, живущих по соседству с аэропортом, считают там.

«ПИК», «Самолет» и ГК «А101», также строящие объекты вблизи аэропортов, не ответили на запрос «Известий».