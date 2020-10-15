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В США прошел «антикоронавирусный» рок-концерт

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Группа The Flaming Lips провела в США рок-концерт, на котором все пришедшие были изолированы друг от друга. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мероприятие прошло на концертной площадке Criterion в штате Оклахома. Музыканты и их фанаты находились в специальных прозрачных шарах. Воздух в них подается через фильтры, а внутри можно очень активно двигаться.

22 августа сообщалось, что немецкие ученые из Галле-Виттенбергского университета организовали экспериментальные концерты, с помощью которых хотели выяснить механизм распространения коронавируса. В течение концертов люди оставались в медицинских масках. Расстояние между ними отслеживалось с помощью специального трекера.

Из-за пандемии COVID-19 массовые мероприятия по всему миру были отменены или перенесены на более поздние сроки.

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