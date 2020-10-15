Трамп усомнился в способности опросов предсказать итоги выборов

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что опросы, которые сулят ему поражение на выборах в ноябре, ошибаются. Об этом американский лидер заявил в четверг, 15 октября, в интервью телепрограмме Fox Business.

«Данные опросов в прошлый раз (на выигранных Трампом выборах 2016 года/ — Ред.) оказались неверными. А в этом году они ошибаются еще больше», — сказал он.

Трамп считает, что пользуется поддержкой во Флориде, в Айове и во многих других штатах.

«Мы одержим большую победу», — предсказал президент США.

Многие опросы, публиковавшиеся в последние недели, показывают, что в целом по стране кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден пользуется большей поддержкой, чем Трамп. Так, опубликованный 7 октября опрос общественного мнения показал, что Байден на 16 процентных пунктов опережает по популярности своего соперника.

Выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.