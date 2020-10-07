Байден опережает Трампа по популярности на 16 процентных пунктов

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден на 16 процентных пунктов опережает по популярности своего соперника — действующего президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN, опубликованные во вторник 6 октября.

Согласно исследованию, если бы всеобщие выборы в США проводились сейчас проголосовать за Байдена готовы были бы 57% респондентов, а за Трампа проголосовали бы только 41% опрошенных. При этом около 2% респондентов заявили, что не стали бы поддерживать ни одного политика.

Исследование проводилось для CNN по телефону независимой исследовательской компанией SSRS в период с 1 по 4 октября 2020 года. В нем приняли участие 1205 респондентов.

2 октября главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал, что электоральный рейтинг президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке теперь во многом зависит от того, успеет ли он поправиться до дня голосования — 3 ноября.

При этом в начале сентября большинство американцев считало, что Трамп победит на выборах. Рейтинг кандидата от демократов Джо Байдена снижался. За действующего президента готовы были проголосовать 42% избирателей. Байден был впереди на шесть пунктов, в июле разрыв составлял 13%.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.