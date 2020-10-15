13 октября состоялась конференция «День бренда. What’s next?»

13 октября 2020 года прошла конференция «День бренда. What’s next?», посвященная актуальным темам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Мероприятие прошло в офлайн-формате, разделенном на три одновременных потока, включающих в себя дискуссионные стеки, аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсов.

На конференции выступили более 75 экспертов из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как «Пятерочка», Nestle Russia, «Сбер», Danone, Reckitt Benckiser Healthcare, Альфа-банк, X5 Retail Group, «Билайн», МТС, Johnson & Johnson, SberDevices, Vassa&Co, «ВКонтакте», «Магнит», «Яндекс», «Лента», PepsiCo Russia, Coca-Cola, Mars Wrigley, ВТБ, Kaspersky, «Эвотор», MAER, Unilever, «Перекресток», и многих других.

Презентации участников «День бренда 2020», видеоинтервью и другие материалы с конференции уже опубликованы на официальном сайте мероприятия и в спецпроекте на портале AdIndex.ru. Полная запись трансляции «День бренда. What’s next?» доступна на странице AdIndex в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и YouTube.

«День бренда» — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог ведущих производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти. Конференция организована Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и Национального рекламного альянса (НРА).

Организаторы мероприятия: «Русбренд», AdIndex, Mediascope, Национальный рекламный альянс (НРА).

Индустриальные партнеры: ADV Group, dentsu Russia, Медиа-1, Gallery, GroupM.

Партнеры конференции: «Яндекс», Maer Group, Union Media Group, SA Digital, MediaInstinct Group.

Официальная соцсеть конференции: «ВКонтакте».

Радиопартнер: «Эхо Москвы».

Главный агрегатор новостей: СМИ2.

Информационные партнеры: ТАСС, «Российская газета», РИА «Новости», «Коммерсантъ», «Известия», «Вечерняя Москва», Rusbase, Outdoor Media.

Специальные партнеры: Solar Staff, Hyper, Event Film Service, Flash Tech Pro.

Все подробности на официальном сайте конференции: https://brandday.ru/bd2020/