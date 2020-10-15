В Подмосковье 11-месячный ребенок выпал из окна восьмого этажа

Ребенок в возрасте 11 месяцев выпал из окна восьмого этажа в подмосковной Лобне, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 15 октября.

«Сегодня днем на улице Ленина в подмосковной Лобне из окна восьмого этажа выпал 11-месячный ребенок. В настоящее время он госпитализирован в тяжелом состоянии», — отметил собеседник агентства.

По его словам, проверяется версия, что его выбросила из окна родственница.

Источник добавил, что семья малыша благополучная, в ней четверо детей, на учете в полиции не состоят.

На месте ЧП в настоящее время работает полиция.

Накануне СМИ сообщили, что трехлетний ребенок пострадал при падении из окна третьего этажа в городе Балахна в Нижегородской области. Его экстренно госпитализировали с травмами головы.

По данным медицинского агентства «Стационар-пресс», в Балахнинскую ЦРБ вызвали нейрохирурга детской областной больницы Владимира Воробьева. Врач прооперировал малыша, затем больного перевели в нейрохирургическое отделение Нижегородской детской больницы. В настоящий момент жизни пострадавшего ничего не угрожает, есть положительная динамика.