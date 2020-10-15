Прямой эфир

Три ребенка погибли при пожаре в Новосибирске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар вспыхнул в жилом строении в Новосибирске, среди погибших оказались трое детей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Закрыли огонь: как ликвидируют ЧП на арсенале в Рязанской области
Пожар локализован, саперы готовы приступить к разминированию и разбору завалов

Возгорание произошло днем в дощатой постройке 3x5 м на улице Хинганской, там проживала семья, сообщает ТАСС.

«Прокуратурой Новосибирской области организована проверка по факту пожара, <…> в результате которого погибли трое малолетних детей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова рассказала, что сооружение являлось самодельной пристройкой, приспособленной для жилья. Погибшие дети были 2013, 2015, 2017 годов рождения, добавила Кулешова.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, устанавливаются очаг возгорания и его причины. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

12 октября трое детей пострадали во время пожара в жилом доме в селе Тунгусово Томской области. Они получили отравление продуктами горения и были госпитализированы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020