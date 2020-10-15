Три ребенка погибли при пожаре в Новосибирске

Пожар вспыхнул в жилом строении в Новосибирске, среди погибших оказались трое детей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Возгорание произошло днем в дощатой постройке 3x5 м на улице Хинганской, там проживала семья, сообщает ТАСС.

«Прокуратурой Новосибирской области организована проверка по факту пожара, <…> в результате которого погибли трое малолетних детей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова рассказала, что сооружение являлось самодельной пристройкой, приспособленной для жилья. Погибшие дети были 2013, 2015, 2017 годов рождения, добавила Кулешова.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, устанавливаются очаг возгорания и его причины. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

12 октября трое детей пострадали во время пожара в жилом доме в селе Тунгусово Томской области. Они получили отравление продуктами горения и были госпитализированы.