Трое детей пострадали при пожаре в селе под Томском

Трое детей пострадали во время пожара в жилом доме в селе Тунгусово Томской области. Они получили отравление продуктами горения и были госпитализированы.

Как рассказали РИА «Томск» в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 0:13 12 октября. Через несколько минут первое подразделение уже было на месте происшествия.

Горел частный бревенчатый дом. В комнате на площади 3 кв. м обгорели шкаф и стена, закоптились стены. Два мальчика восьми и десяти лет, а также шестилетняя девочка госпитализированы в Молчановскую ЦРБ. В момент пожара дети находились дома одни.

Пожар полностью ликвидировали спустя 15 минут. Причина случившегося сейчас устанавливается.

12 октября сообщалось о крупном пожаре в двухэтажном доме в Якутске, во время которого погибли женщина и двое детей. Еще один ребенок госпитализирован.