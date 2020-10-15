Генсек ОДКБ объяснил смысл проведения учений «Нерушимое братство – 2020»

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась сообщил 15 октября журналистам, что проведение военных учений «Нерушимое братство – 2020» не связано с ситуацией в республике.

«Мы немножко изменили формат учения. И спасибо белорусской стороне, что она посчитала возможным провести его. Это плановое учение, никак не связанное с той ситуацией, которая сейчас складывается в Беларуси. Практически все его участники — с опытом миротворческих операций, в том числе и под эгидой ООН, то есть это хорошая площадка для обмена опытом», — приводит агентство «БелТА» его слова.

Он отметил, что впервые на таких учениях развернута миротворческая миссия из числа сотрудников секретариата ОДКБ и объединенного штаба.

По его сведениям, цели тренировок заключаются в том, чтобы отработать разграничение функций, полномочий между командованием миротворческих сил и миротворческой миссией и координацию военных, гуманитарных, политических, организационных вопросов.

В сентябре в Белоруссии проходили совместные учения с Россией под название «Славянское братство». Десантники двух стран отработали вопросы взаимодействия подразделений при выполнении тактических задач.

Во время этих учений глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заверил, что Москва и Минск готовы реагировать на любые угрозы и обеспечат военную безопасность стран, общества и граждан, которые хотят мирно работать на благо своей страны.

Он уточнил, что замыслом учений «Славянское братство» было задействование воздушного пространства для выполнения задач российской и белорусской авиации, пишет «Газета.ру».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. В шестой раз подряд их выиграл Александр Лукашенко. После этого в стране начались массовые протесты, которые привели к столкновениям с полицией и жертвам. Для обеспечения порядка на митингах власти, в частности, неоднократно привлекали как солдат, так и военную технику.