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В Госдуме назвали условия для продолжения работы предприятий общепита

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При соблюдении разумных мер предосторожности закрытия предприятий общепита и ритейла можно избежать, в противном случае пострадает множество людей, занятых в этой отрасли. Такое мнение высказал в четверг, 15 октября, глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

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При этом каждая шестая организация не ввела никаких мер защиты людей от коронавируса

«Что касается общепита, если мы все будем соблюдать меры предосторожности, то не нужно будет и кафе с ресторанами закрывать. С другой стороны, в маске в столовой не поешь, значит, нужно соблюдать социальную дистанцию», — цитирует депутата НСН.

По словам Неверова, чтобы обезопасить потребителей, нужно по максимуму использовать одноразовую посуду и упаковывать еду в бокс-пакеты.

«В целом необходимо исключить контакты между людьми, заболеваемость растет, нужно быть очень внимательными», — заключил парламентарий.

Ранее в этот день глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что пока предприятия общепита и ритейла могут продолжать работу, пишет REGNUM. Однако в дальнейшем всё будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

В начале октября представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила рост заболеваемости COVID-19 в стране, но подчеркнула, что Российская Федерация готова к новой вспышке инфекции, так как у нее есть инструменты борьбы с коронавирусом.

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