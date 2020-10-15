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Названы самые популярные у россиян марки подержанных автомобилей

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Наибольшей популярностью на вторичном автомобильном рынке в России в третьем квартале года пользовались модели отечественных производителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков сервиса «Авито Авто», оказавшиеся 15 октября в распоряжении «Известий».

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На долю российских брендов пришлось 30% от продаж по стране. Вторую позицию по востребованности заняли автомобили японского производства, а третьими по популярности у россиян стали машины немецких марок.

Тем не менее в регионах эти показатели различаются. Так, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области автомобили отечественных брендов даже не вошли в тройку лидеров по продажам. В этих регионах наиболее востребованными оказались машины немецких, японских и корейских марок.

В целом по стране доля продаж японских автомобилей составила чуть более 19%, а машины немецких брендов заняли 14,5% от общего числа.

В конце сентября стало известно, что в России за последнее время заметно выросли цены на подержанные машины. Средняя цена подержанного автомобиля из топ-20 самых популярных моделей на вторичном рынке (2009–2019 годов выпуска) составляет 744 тыс. рублей, что на 21 тыс. рублей выше, чем в июле текущего года, и на 34 тыс. рублей больше, чем в мае.

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