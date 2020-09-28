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В России выросли цены на подержанные автомобили
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В России выросли цены на подержанные автомобили

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Эксперты розничной сети автомобилей с пробегом Automama провели исследование и выяснили, что в России за последнее время заметно выросли цены на подержанные машины.

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Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий» 28 сентября, сейчас средняя цена подержанного автомобиля из топ-20 самых популярных моделей на вторичном рынке (2009–2019 годов выпуска) составляет 744 тыс. рублей, что на 21 тыс. рублей выше, чем в июле текущего года, и на 34 тыс. рублей больше, чем в мае.

При этом по сравнению с прошлым годом средняя цена на самые популярные автомобили на вторичном рынке выросла на 72 тыс. рублей.

По данным экспертов, до конца года тенденция с ростом цен на вторичном автомобильном рынке сохранится. При базовом сценарии, когда курс рубля останется в текущих пределах, а новые ограничительные меры не будут введены, подержанные автомобили подорожают еще на 3–5%.

8 сентября сообщалось, что в России в августе 2020 года было продано 488 623 автомобиля с пробегом, что на 10% больше, чем за последний месяц лета прошлого года.

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