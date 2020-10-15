Боксер Пирог предсказал исход боя Гассиева с албанцем Сефери

Российский боксер, депутат Госдумы Дмитрий Пирог рассказал телеканалу РЕН ТВ 15 октября, каковы, на его взгляд, шансы Мурата Гассиева на победу в поединке с новым соперником — Сефером Сефери из Албании.

По словам собеседника телеканала, он будет болеть за Гассиева, которого считает «ярким бойцом в тяжелом весе».

Он добавил, что предстоящий поединок интересен возвращением россиянина в ринг после длительной паузы, а также тем, что он «заходит» в супертяжелый вес.

«Шанс есть прежде всего потому, что он ярко выраженный нокаутер. Мурат готовился к парню, который очень много перемещался, хорошая техника защиты. Соответственно, можно было ожидать, что бой после длительной паузы в карьере затянется на все раунды. И это было бы здорово и хорошо, потому что после простоев необходимо всю дистанцию пройти», — сказал Пирог.

Албанского боксера он назвал «ярко выраженным панчером». Это стиль бокса, когда боец старается нокаутировать соперника серией, а иногда и одним ударом.

По словам собеседника РЕН ТВ, с Сефери будет «совсем другой рисунок боя» и россиянину придется «себя вести иначе». Он считает, что главной задачей Гассиева является не пропустить от оппонента тяжелый удар в начале поединка.

«Навыки немножко притупились за два года, может быть разный исход боя. Но в то же время этот бой не пройдет всю дистанцию. Два ярко выраженных нокаутера встречаются, кто первый попадет. Думаю, что у Мурата намного больше шансов, он очень прилежно относится к подготовке к каждому бою», — считает Пирог.

Говоря о сильных сторонах Сефери, он назвал его «очень надежным и уверенным в себе, с высоким процентом нокаутов». «У него весь бокс построен, чтобы в удар вложиться», — сказал он.

По словам Пирога, главное, чтобы в первых раундах россиянин не пропустил «шального удара». Он подчеркнул, что защита у Гассиева «в разы лучше, чем у соперника».

Турнир Гассиева с Сафери пройдет 31 октября в Сочи. Изначально Гассиев должен был сразиться с обещавшим ему «надрать задницу» американцем Кевином Джонсоном за пояс WBA International. Однако 14 соперник отказался от боя, сославшись на проблемы с документами.

Сефери — 41-летний обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Промоутер Владимир Хрюнов полагает, что поединок с ним будет для российского спортсмена более сложным.