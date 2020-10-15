Мурашко назвал необходимые сроки госпитализации больных с COVID-19

Пациента с коронавирусом должны направлять в больницу не позднее чем на третьи сутки с начала болезни, если домашнее лечение не помогает. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, проходящем в онлайн-формате в четверг. Трансляция ведется на сайте союза 15 октября.

По его словам, ведомство видит, что, несмотря на высокую управляемость течением заболевания, проблемы возникают у пациентов, которые поздно поступают в стационары, у тех, кто «имеет хронические заболевания, особенно ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания».

«Поэтому, конечно же, популяризация знаний очень важна. Мы настаиваем, у нас во всех наших документах звучит то, что амбулаторное лечение возможно, но в случае неэффективности лечения на третьи сутки должна произойти оценка. В случае неэффективности амбулаторной терапии пациент именно в эти сроки должен направляться в стационар, не позднее, поскольку это влияет на исходы», — сказал Мурашко.

Ранее в четверг оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 13 754 новых случаев COVID-19. За весь период эпидемии зарегистрировали 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах и 23 491 летальный исход. Выздоровел 1 048 097 человек.

Ране, 13 октября, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост числа заболевших COVID-19 продлится примерно 20 дней, до первой декады ноября. Увеличение числа пациентов он назвал ожидаемым.

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