В Гидрометцентре посоветовали автомобилистам «переобуть» зимние шины

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова посоветовала автомобилистам в московском регионе готовиться менять шины на зимние. В ночь на субботу, 17 октября, температура опустится до –1 градуса. Будет переменная облачность, без осадков.

«Когда температура ниже ноля, автомобилистам нужно как минимум менять стиль вождения. А по-хорошему пора менять шины», — сказала синоптик.

Днем 17 октября воздух прогреется до +5...+7 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до 0...+2 градусов. По словам Марины Макаровой, гололедица может наступить уже в ночь на воскресенье, 18 октября.

«Пришла пора готовиться к осени, к осадкам. Как правило, они будут меньшей интенсивности, чем летние, но более продолжительные. Ожидаются туманы, а при минусе гололедица», — сказала Марина Макарова.

Метеоролог порекомендовала пешеходам поменять гардероб и одеваться согласно сезону и погоде. И помнить, что гололед вскоре может появиться и на проезжей части, и на тротуарах.

Накануне, 14 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что дневная температура в среду в Москве достигла аномально высокого значения — +17,4 градуса, но не побила рекорд 1889 года, сообщает телеканал «Звезда». Тогда была зафиксирована температура +18 градусов.