Прямой эфир
Сюжет:

В Гидрометцентре посоветовали автомобилистам «переобуть» зимние шины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова посоветовала автомобилистам в московском регионе готовиться менять шины на зимние. В ночь на субботу, 17 октября, температура опустится до –1 градуса. Будет переменная облачность, без осадков.

«Когда температура ниже ноля, автомобилистам нужно как минимум менять стиль вождения. А по-хорошему пора менять шины», — сказала синоптик.

Снега не допросишься: чем грозит теплая зима
Стоит ли ждать неурожая, обмеления рек и других напастей

Днем 17 октября воздух прогреется до +5...+7 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до 0...+2 градусов. По словам Марины Макаровой, гололедица может наступить уже в ночь на воскресенье, 18 октября.

«Пришла пора готовиться к осени, к осадкам. Как правило, они будут меньшей интенсивности, чем летние, но более продолжительные. Ожидаются туманы, а при минусе гололедица», — сказала Марина Макарова.

Метеоролог порекомендовала пешеходам поменять гардероб и одеваться согласно сезону и погоде. И помнить, что гололед вскоре может появиться и на проезжей части, и на тротуарах.

Накануне, 14 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что дневная температура в среду в Москве достигла аномально высокого значения — +17,4 градуса, но не побила рекорд 1889 года, сообщает телеканал «Звезда». Тогда была зафиксирована температура +18 градусов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020