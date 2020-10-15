Прямой эфир

Тело девятиклассницы обнаружили в колодце в Домодедово

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело девятиклассницы найдено в колодце в подмосковном Домодедово. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает РЕН ТВ.

Просто зверь: подробности убийства детей в Рыбинске
Скрывшегося на велосипеде подозреваемого ищут по всей области

По данным телеканала, 12 октября в полицию обратилась мама девочки и заявила об исчезновении ребенка. Женщина отметила, что ранее школьница уже уходила из дома.

14 октября полиция обнаружила труп девочки.

По подозрению в убийстве школьницы был задержан 20-летний парень.

По версии правоохранителей, в ходе конфликта подозреваемый задушил девочку и сбросил тело в колодец.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

25 сентября в Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. По версии следствия, 24 сентября около 17:00 ребенок, возвращаясь домой из школы, вышел на остановке в поселке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Домой девочка не вернулась. Ее тело было обнаружено поздним вечером того же дня в безлюдном месте поселка.

В ходе следственных действий был установлен подозреваемый мужчина 1986 года рождения, являющийся жителем другого района Нижегородской области.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020