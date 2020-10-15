Тело девятиклассницы обнаружили в колодце в Домодедово

Тело девятиклассницы найдено в колодце в подмосковном Домодедово. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 12 октября в полицию обратилась мама девочки и заявила об исчезновении ребенка. Женщина отметила, что ранее школьница уже уходила из дома.

14 октября полиция обнаружила труп девочки.

По подозрению в убийстве школьницы был задержан 20-летний парень.

По версии правоохранителей, в ходе конфликта подозреваемый задушил девочку и сбросил тело в колодец.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

25 сентября в Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. По версии следствия, 24 сентября около 17:00 ребенок, возвращаясь домой из школы, вышел на остановке в поселке Неклюдово Борского района Нижегородской области. Домой девочка не вернулась. Ее тело было обнаружено поздним вечером того же дня в безлюдном месте поселка.

В ходе следственных действий был установлен подозреваемый мужчина 1986 года рождения, являющийся жителем другого района Нижегородской области.