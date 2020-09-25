Подозреваемого в расправе над нижегородской школьницей искали за другое убийство

Полицейские в Нижегородской области продолжают разыскивать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в поселке Неклюдово. До этого правоохранители задержали другого мужчину, но вскоре отпустили его.

По данным РЕН ТВ, сейчас ищут 34-летнего Павла Суркова, который раньше был сожителем матери школьницы. Мужчина два месяца назад вышел из тюрьмы, однако бывшая подруга отказала ему в возобновлении отношений. Предположительно, тогда он пригрозил отомстить.

Известно, что Суркова подозревают также в убийстве 36-летней женщины в городе Бор.

Сейчас правоохранители досматривают все автомобили, которые следуют от Бора до Кстова в поисках подозреваемого.

Девочка пропала 24 сентября около 17:00. Она вышла из школьного автобуса, но домой так и не пришла. Предположительно, неизвестный мужчина увел ее в сторону лесополосы.

Отмечается, что девочка жила с мамой и бабушкой. Обычно ее встречали из школы, но в этот день не встретили.