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Порядка 38 т золота добыли на Колыме с начала 2020 года

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Золотопромышленники Магаданской области с начала года добыли 38,5 т золота. По отношению к аналогичному периоду прошлого года они увеличили добычу драгметалла на 2,4 т.

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Как уточняет ИА MagadanMedia, недропользователи Колымы добывают драгоценные металлы на рудных и россыпных месторождениях. Добыча коренного золота в регионе составляет 22,5 т. Лидером остается Тенькинский городской округ, но его счету – 16,1 т. Добыча россыпного золота на Колыме достигла 16 т. По этому показателю лидирует Сусуманский городской округ – 6,2 т.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов ранее отмечал, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, местные золотопромышленники не меняли планы по уровню добычи драгметаллов, в связи с подорожанием золота на 25%. В этом году перед горняками поставили план по добыче золота на уровне 46 т.

В 2019 году магаданские золотопромышленники установили годовой рекорд по добыче золота. По итогам года они добыли 46,3 т желтого металла при годовом плане в 42,7 т.

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