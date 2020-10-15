В Алтайском крае возбудили дело из-за непредоставления сиротам жилья

Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили следственные органы Алтайского края из-за непредоставления сиротам жилья, на которое было выделено 1,2 млрд рублей из федерального и краевого бюджета.

По данным следствия, в 2020 году в регионе число детей-сирот, нуждающихся в жилье, превысило 5 тыс. человек.

Обеспечить ребят жильем должны были чиновники регионального жилищного управления и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства края.

«Несмотря на выделенные государством субсидии, до настоящего времени нуждающиеся в жилье люди не получили положенных им помещений, а сумма освоенных чиновниками денежных средств составила около 49 млн рублей, то есть лишь 4% от финансирования», — говорится в сообщении регионального управления СК от 14 октября.

В ведомстве отметили, что своим бездействием чиновники нарушили конституционные права детей-сирот. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Накануне Минобразования Московской области сообщило, что в регионе с начала года жильем обеспечили 560 детей-сирот. Всего квартиры получат 786 человек.