В Подмосковье в 2020 году квартиры получили 560 детей-сирот
В Московской области с начала 2020 года жильем обеспечили 560 детей-сирот. Всего квартиры получат 786 человек, сообщает пресс-служба минобразования региона.
Как рассказала глава министерства Ирина Калюгина, жилье предоставят на территориях 61 муниципалитета. На эти цели выделили свыше 2 млрд рублей, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».
На данный момент работа по обеспечению жильем воспитанников детдомов завершена в 21 муниципалитете. Около половины квартир при этом расположены в новых домах.
По словам министра, дети-сироты получают уже благоустроенное жилье. В квартиры можно сразу заезжать и жить.
В 2019 году в регионе жильем обеспечили 740 человек.
12 октября сообщалось, что правительство России приняло решение о выделении более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны.