В Подмосковье в 2020 году квартиры получили 560 детей-сирот

В Московской области с начала 2020 года жильем обеспечили 560 детей-сирот. Всего квартиры получат 786 человек, сообщает пресс-служба минобразования региона.

Как рассказала глава министерства Ирина Калюгина, жилье предоставят на территориях 61 муниципалитета. На эти цели выделили свыше 2 млрд рублей, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

На данный момент работа по обеспечению жильем воспитанников детдомов завершена в 21 муниципалитете. Около половины квартир при этом расположены в новых домах.

По словам министра, дети-сироты получают уже благоустроенное жилье. В квартиры можно сразу заезжать и жить.

В 2019 году в регионе жильем обеспечили 740 человек.

12 октября сообщалось, что правительство России приняло решение о выделении более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны.