Трасса «Обход Хабаровска» готова на 65,5%

В Хабаровском крае продолжается строительство автодороги «Обход Хабаровска». Ход работ оценили представители правительства. В целом, готовность объекта составляет 65,5%.

Как рассказала ИА AmurMedia и.о. первого замглавы краевого правительства Мария Авилова, подрядчик подтвердил, что строительство будет завершено осенью 2021 года. Не исключено, что новую магистраль, которая станет связующим звеном для трех федеральных трасс «Амур», «Уссури» и «Восток», передадут в федеральную собственность. Это позволит обеспечить высокий уровень содержания дороги.

В свою очередь, Руслан Семенов, гендиректор производственной фирмы ВИС, занимающейся проектом, отметил, что при строительстве дороги применяются самые современные технологии и многие из них уникальны для Дальнего Востока. В частности, на площадке работают асфальтоукладочные и бетоноукладочные комплексы с 3D-системой онлайн-контроля. Кроме того, применяются методы компьютерного моделирования, а контроль за работами ведется с помощью беспилотников.

Трассу «Обход Хабаровска» строят в рамках концессионного соглашения между правительством края и Группой ВИС. Генеральный подрядчик — производственная фирма «ВИС», финансовый партнер — Газпромбанк. Это первый транспортный проект государственно-частного партнерства на Дальнем Востоке и первая региональная концессия, получившая софинансирование из федерального бюджета.

Магистраль станет первой автотрассой в регионе, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км/ч. Общая протяженность создаваемой транспортной инфраструктуры составит 51 км.