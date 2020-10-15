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Назван самый «опасный» предмет в офисе

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Компьютерная клавиатура является самым опасным предметом в офисе из-за микробов, скапливающихся на кнопках. Об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина в четверг, 15 октября.

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«Компьютерная клавиатура — это самый заразный предмет, особенно в офисе. Из-за того, что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус», — цитирует Шилкину «РИА Новости».

Перед началом работы на компьютере и по окончании следует тщательно мыть руки — бактерии, циркулирующие в воздухе, могут оседать на клавиатуре, отметила эксперт.

При этом, подчеркнула Шилкина, мыть руки нужно правильно: не менее полутора минут, «делая круговые и растирающие движения».

Ранее, 14 октября, специалисты рассказали, как обезопасить смартфон от коронавируса.

По словам экспертов, любая инфекция, и не только COVID-19, может попасть на руки, если не дезинфицировать гаджет. Поскольку смартфон постоянно находится рядом, его следует очищать так же тщательно, как и руки.

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