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Назван способ обезопасить смартфон от коронавируса

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Во время пандемии коронавируса следует дезинфицировать не только руки, но и смартфоны, потому что они являются распространителями вирусов и микробов. Об этом в среду, 14 октября, в интервью радио Sputnik рассказала редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.

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По словам специалиста, инфекция, в том числе и COVID-19, может попасть на руки, если не дезинфицировать смартфон, который постоянно находится рядом.

«Коронавирус, конечно, тоже может на нем присутствовать. Самая главная защита — регулярное очищение. Очищать смартфон надо как руки, то есть мыть, или обрабатывать дезинфицирующим раствором», — приводит слова Мурзиной «Ридус».

Мурзина напомнила, что ряд новых моделей смартфонов имеют высокую водонепроницаемость.

«Если у вас смартфон водозащищенный, причем защита должна быть не ниже уровня IP68, то вы можете просто мыть его под краном, все будет хорошо», — отметила эксперт.

По словам Мурзиной, стандартная обработка специальным спиртовым раствором, который подходит для всех гаджетов, может повредить олеофобное покрытие экрана и корпуса, но в данном случае в первую очередь должен стоять вопрос эпидемиологической безопасности, отмечает телеканал «Звезда». Она подчеркнула, что покупать следует специальные дезинфицирующие средства, причем содержание спирта в них должно быть не меньше 60%.

13 октября ученые назвали «срок жизни» коронавируса на купюрах и экранах смартфонов. По данным ученых, коронавирус при комнатной температуре живет на гладких поверхностях на протяжении 28 дней.

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