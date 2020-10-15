В раде назвали потерю Крыма и Донбасса осознанным шагом Киева

Украинские власти решили отказаться от Крыма и Донбасса в 2014 году осознанно, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива.

По его словам, экс-президент Петр Порошенко благодаря этому смог победить на выборах в первом туре.

«Они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — сказал Кива в эфире телеканала Newsone.

В качестве доказательств намеренных действий Киева, депутат назвал вывод войск из Крыма. Кроме того, он отметил, что Киеву уже выгодно жить без Крыма и Донбасса, так как власти обогащаются на войне и списывают на конфликт свои неудачи.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение.

13 октября вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерпел полное фиаско в стремлениях вернуть под контроль полуостров. По его мнению, сознание украинского лидера искорежено бандеровской идеологией, из-за чего он ведет антироссийскую политику и не осознает реальную ситуацию с Крымом.