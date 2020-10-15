Появилось видео полета российских Ту-160 над тремя морями

Телеканал РЕН ТВ в четверг, 15 октября, опубликовал видео планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в небе над нейтральными водами Северной Атлантики.

Бомбардировщики пересекли акваторию Баренцева, Норвежского и Северного морей накануне. Всего полет продолжался около 12 часов.

На разных этапах маршрута Ту-160 сопровождали российские истребители МиГ-31, британский Eurofighter Typhoon, а также норвежский F-16.

Летчики российской дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана согласно международным правилам.