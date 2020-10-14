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Российские Ту-160 совершили 12-часовой полет над тремя морями

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Два российских ракетоносца Ту-160 совершили 12-часовой полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в Минобороны России.

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Стратегические бомбардировщики на отдельных участках пути сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также самолеты ВВС Великобритании и Норвегии. Речь идет об британских Eurofighter Typhoon и норвежских F-16.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Летчики российской дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана, добавили в ведомстве.

24 сентября ведомство сообщило, что два Ту-160 в рамках учений «Славянское братство» совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границ Белоруссии.

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