Трамп упрекнул Twitter за блокировку аккаунта пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп 14 октября возмутился тем, что администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни на данной платформе.

Ранее в этот день издание New York Post написало, что соцсеть ограничила доступ Макинэни к ее личному аккаунту после того, как она поделилась публикацией газеты, в которой содержится информация из конфиденциальной переписки советника руководства украинской компании Burisma Вадима Пожарского и Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

«Я слышал, я не знаю точно, но они сказали про Кейли Макинэни. <...> Они заблокировали ее аккаунт. Она пресс-секретарь Белого дома. Они заблокировали ее аккаунт, потому что она сообщает правду», — отметил американский президент во время своего выступления перед сторонниками в штате Айова.

В этот же день американская компания Facebook ограничила распространение на своей платформе публикации газеты New York Post, в которой содержится информация из конфиденциальной переписки Хантера Байдена.

11 ноября 2019 года украинский депутат Андрей Деркач обвинил Хантера Байдена в получении средств от Burisma через компанию-посредника Rosemont Seneca Boa. По данным депутата, в пользу посредников и Байдена-младшего в общей сложности было переведено как минимум $16,5 млн.

Также он добавил, что ранее финансовая разведка Латвии передала генпрокуратуре и госфинмониторингу Украины материалы о возможной причастности Хантера Байдена к коррупционным схемам.