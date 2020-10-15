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Ряд российских танков оснастят противоминной системой «Лесочек»

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Российские танки Т-72Б3М и Т-80БВМ в ходе модернизации планируется снабдить комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек». Об этом 15 октября сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минобороны РФ.

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Как следует из документов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ), данная система подавляет радиоканалы управления мин и самодельных взрывных устройств.

«В целях дальнейшего повышения живучести танков Т-72Б3М и Т-80БВМ на поле боя их предлагается оснастить комплексом радиоэлектронной борьбы «Лесочек», — сказано в материалах.

28 сентября стало известно, что танк Т-90М в ходе дальнейшей модернизации может получить усовершенствованный комплекс активной зашиты «Арена-М».

При этом, по словам специалистов, на период по 2025 год модернизированные Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М сохранят паритет с основными боевыми танками зарубежных стран по своим возможностям и эффективности. Однако после 2025 года модернизацию российских танков необходимо будет продолжить.

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