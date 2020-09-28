Танк Т-90М получил комплекс активной защиты «Арена-М» при модернизации

Танк Т-90М в ходе дальнейшей модернизации может получить усовершенствованный комплекс активной зашиты «Арена-М». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России.

По информации специалистов НИИ, на период по 2025 год модернизированные Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М сохранят паритет с основными боевыми танками зарубежных стран по своим возможностям и эффективности. Однако после 2025 года модернизацию российских танков необходимо будет продолжить.

Согласно материалам института, в рамках дальнейшей модернизации по повышению защищенности Т-90М предлагается оснастить комплексом активной защиты «Арена-М». Кроме того, во фронтальной части корпуса взамен устанавливаемой на сегодняшний день динамической защиты «Реликт» танк должен получить динамическую защиту, аналогичную Т-14 «Армата».

Также сообщается, что борта корпуса будут усилены навесной динамической защитой в жестких контейнерах. Системы электромагнитной защиты и комплекс противодействия системам наведения противотанковых средств, автоматическая противопожарная система и генератор помех должны будут повысить живучесть танка.

21 сентября американский военный эксперт Крис Осборн оценил шансы США против России в случае военного противостояния на суше, отметив, что у Москвы в два раза больше танков.

В марте сообщалось, что сразу два российских танка вошли в рейтинг лучших в мире. Эксперты высоко оценили возможности Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв».