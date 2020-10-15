Офисы крупных банков не соблюдают меры безопасности в период пандемии

В ряде отделений крупных кредитных учреждений не соблюдаются правила санитарно-эпидемиологической безопасности, выяснили «Известия», посетив более 30 офисов системно-значимых банков. Для оценки исполнения профилактических мер было изучено по три отделения от каждой организации.

Результаты обхода показали, что в офисах шести из 11 кредитных организаций не соблюдают масочно-перчаточный режим. Например, на момент визита в отделение ВТБ, расположенного на Рождественке, двое специалистов с масками, спущенными на подбородок, консультировали клиентов. Такой же способ ношения масок при работе с населением «практикуют» операционисты «Райффайзенбанка», «Открытия», МКБ и двух отделений Альфа-банка.

Аналогичная картина зафиксирована в одном из офисов Россельхозбанка. Однако это отделение оказалось единственным, где при входе у посетителей измеряют температуру. В остальных офисах банков, включая и другие отделения РСХБ, с бесконтактным термометром клиентов не встречали.

Перчатки были лишь у работников нескольких кредитных учреждений. Также зафиксировано, что в офисах банков не всегда строго следят за наличием у клиента защитных средств, впрочем, как и за соблюдением дистанции.

«Известия» направили запросы в 11 системно-значимых банков с просьбой прокомментировать отмеченные недочеты в работе их отделений, а также рассказать о принимаемых мерах в период вспышки коронавирусной инфекции. В кредитных учреждениях заверили, что все их офисы функционируют с учетом строгого соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, Минздрава и местных органов власти. Там подчеркнули, что здоровье клиентов и сотрудников — их основные приоритеты.

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Безмасочный режим: банки не соблюдают меры безопасности в пандемию