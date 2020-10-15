Эксперт оценил будущее ресторанных музыкантов

Директор концертного агентства «Ультра Продакшн» Алан Маршалл заявил в ходе пресс-конференции НСН в среду, 14 октября, оценил будущее ресторанных музыкантов.

По его мнению, многим из них придется искать новый способ зарабатывать на жизнь, если живая музыка исчезнет из ресторанов из-за пандемии коронавируса.

«Артистам придется работать в переходах, или идти курьерами в службу доставки. В Москве таких коллективов, по моим подсчетам, меньше тысячи, но нельзя их выбрасывать на улицу, не предложив им никакой альтернативы», — заявил Маршалл.

Таким образом эксперт отреагировал на предложение члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова закрыть на 1,5 года предприятия, попадающих под ограничительные меры, на период сложной эпидемиологической ситуации. По его словам, «в небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции».

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