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Лавров процитировал песню Слепакова после вопроса о США

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Министр иностранных дел Сергей Лавров после вопроса о том, за кого «болеет» России на грядущих президентских выборах в США, процитировал песню комика Семена Слепакова.

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Лавров отметил, что Москву уже давно записали «в главные вершители судеб Америки», но у РФ нет предпочтений, и страна будет работать с любым избранным президентом США, отмечает Sputnik.

«Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами «Америка нас не любит», – пошутил Лавров.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главными претендентами на пост главы государства считаются действующий американский лидер Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

13 октября глава российского МИДа заявил, что Москва придерживается антиутопического сценария развития истории человечества. В качестве примера министр вспомнил шутку о стихотворении Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».

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