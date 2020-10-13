Лавров пошутил о «Дедушке Мазае и зайцах» про сценарий развития человечества

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва придерживается антиутопического сценария развития истории человечества. В качестве примера министр вспомнил шутку о стихотворении Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». Такое заявление дипломат сделал во вторник, 13 октября, на презентации доклада дискуссионного клуба «Валдай» — «Утопия многообразного мира: как продолжается история».

«Посмотрев еще раз на название [доклада] — «Утопия многообразного мира» — вспомнилась недавняя шутка в интернете о том, что «Муму» (произведение И. Тургенева. — Ред.) — это утопический сценарий, а вот «Дед Мазай и зайцы» — он антиутопический. Мы точно хотим выбрать антиутопическую перспективу, которая нам гораздо ближе», — сказал он.

Министр в тоже время подвердил, что у человечества нет «дедов Мазаев» и вспомнил пословицу, что «Дело спасения утопающих — дело самих утопающих». При этом он заявил, что Москва готова сотрудничать с «другими утопающими», для того чтобы развитие истории происходило по взаимоприемлемым сценариям.

Накануне Лавров на Парижском форуме мира пошутил о подготовке Москвы к выборам президента США – 2020.