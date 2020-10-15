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Боксер Денис Лебедев раздал маски и флаеры с автографом в Чехове

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В подмосковном Чехове российский боксер Денис Лебедев вместе с главой округа Григорием Артамоновым и волонтерами бесплатно раздали прохожим маски. Об этом в среду, 14 октября, сообщил телеканал «360».

Такую акцию устроили, чтобы еще раз напомнить местным жителям о необходимости соблюдать масочный режим. Лебедев раздавал жителям Чехова не только медицинские маски, но и флаеры со своим автографом.

«Ряд людей выявили, которые находились без масок. Постарались их не пугать какими-то санкциями. Просто разъяснить им доходчивым путем, что маска — это в первую очередь безопасность носящего эту маску», — пояснил Артамонов.

Он добавил, что каждому также вручили флаер с информацией о COVID-19. Люди не отказывались от помощи и охотно брали маски по несколько штук — для себя и близких.

14 октября психолог Сергей Ланг рассказал о типичных нарушителях масочного режима. В первую группу специалист включил подростков, которые не верят в пандемию и отказываются носить средства индивидуальной защиты. Ко второй категории психолог отнес взрослых людей, которые не реализовали себя и имеют огромное количество проблем как в личных отношениях, так и в карьере.

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