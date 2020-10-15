Между Москвой и Смоленском запустят новый двухэтажный поезд

РЖД запустит новый двухэтажный поезд между Москвой и Смоленском. Об этом в среду, 14 октября, сообщил сайт aif.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Составы из вагонов с местами для сидения и купе будут курсировать четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Поезда будут делать остановки на трех станциях между пунктами назначения.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», все вагоны оборудованы системами поддержания микроклимата и обеззараживания воздуха, а также экологически чистыми туалетными комплексами. В поездах также есть розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Также они оборудованы для людей с ограниченными возможностями, пишет «Москва 24».

Билеты на новый поезд Москва–Смоленск–Москва № 743/744 уже в продаже, минимальная стоимость билета составляет 555 рублей. В тестовом режиме он будет курсировать до 11 декабря. В случае, если он будет востребован у пассажиров, его включат в постоянный график.

2 октября ООО «Российские железные дороги» продемонстрировало прототип нового плацкартного вагона с более длинными полками, шкафами и перегородками.