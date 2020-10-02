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РЖД представили обновленный плацкартный вагон

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ООО «Российские железные дороги» продемонстрировало прототип нового плацкартного вагона с более длинными полками, шкафами и перегородками. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает корреспондент «РИА Новости».

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Вагон установили в Москве на площади Павелецкого вокзала. Инновации разработаны российским производителем «Трансмашхолдинг» для Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Впервые макет нового плацкарта презентовали в ноябре 2019 года. Теперь новинку показали в натуральную величину. Расположение мест в нем не отличается от обычного плацкарта: по четыре в так называемом купе и по две «боковушки». Тем не менее в новом вагоне полки в «купе» разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, а также повесить верхнюю одежду. В стенах между самими «купе» сделаны перегородки, которые можно отодвинуть.

В вагоне также имеются есть розетки, USB и индивидуальные светильники у полок.

Новый, доработанный вагон будет больше стандартных вагонов, курсирующих в составах поездов дальнего следования.

Также в течение 2020 года будут представлены еще две концепции интерьера плацкартов в виде полноразмерных макетов — их продемонстрируют на крупнейших вокзалах страны, чтобы получить оценки пассажиров, на основании которых будет сконструирован итоговый вариант подвижного состава. Он может начать перевозить пассажиров в дальнем следовании уже в 2023 году.

Ранее в сентябре сообщалось, что в РЖД начали тестировать первые российские поезда с искусственным интеллектом. Уточняется, что они призваны свести к минимуму число аварий из-за человеческого фактора.

По словам директора компании-разработчика Cognitive Pilot Ольги Усковой, данная технология в настоящее время не применяется нигде в мире. Россия может стать первой страной, которая приспособила нейросети и техническое зрение для снижения аварийности на железнодорожных путях.

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