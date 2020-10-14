МЧС предупредило о снеге в трех районах Карелии

Первый снег ожидается на территории Карелии. МЧС предупреждает об осадках в Муезерском, Лоухском и Пудожском районах.

Согласно прогнозам, днем 15 октября в республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы возможны заморозки до –3 градусов. Об этом пишет ИА «Карелinform».

На территории Петрозаводска снег ожидается ближе к выходным. Синоптики и сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости подготовки автомобилей к зимней эксплуатации.

Ранее о возможных снегопадах предупредили жителей Якутии. Согласно прогнозом, осадки будут сопровождаться ветром до 14 м/с.