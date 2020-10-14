МЧС предупредило жителей Якутии о снегопаде и сильном ветре

В Якутии в ближайшее время ожидаются снегопады. В связи с осадками МЧС рекомендует водителям соблюдать осторожность при движении по дорогам.

Согласно прогнозам, в южных, Усть-Майском, Оймяконском и Томпонском районах ожидается сильный мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 14 м/с. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Ухудшение погодных условий может привести к возникновению ДТП. Водителям рекомендуют заранее провести техническое обслуживание и подготовить автомобиль к зимней эксплуатации. Рекомендуется иметь запас песка или гравия для подсыпки под колеса, если автомобиль забуксовал на льду, а также небольшую лопату.

Ранее сообщалось, что снег ожидается в Москве в выходные 17–18 октября. Также в столице прогнозируют первые заморозки.