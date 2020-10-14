Новый глава МИ5 назвал Россию «враждебно настроенным государством»

Новый глава британской службы контрразведки МИ5 Кен Маккаллум в своем первом публичном выступлении назвал среди враждебно настроенных государств «российских, китайских и иранских игроков». Об этом в среду, 14 октября, пишет The Guardian.

По словам главы британской контрразведки, указанные страны несут угрозы национальной безопасности и являются одной из самой серьезных проблем для МИ5 и для правительства Великобритании. При этом Маккаллум указал, что эти угрозы становятся «всё более серьезными и сложными — в то время как террористические угрозы сохраняются в масштабах».

31 июля государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Россия по-прежнему представляет «значительную угрозу» для страны.

22 июля сообщалось, что правительство Великобритании планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем.

Расширение полномочий спецслужб будет зафиксировано в новом законодательстве, которое правительство страны готовится принять после опубликования 21 июля комитетом британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности доклада об отсутствии свидетельств вмешательства России в голосование 2016 года по Brexit.

В докладе, который был опубликован 21 июля, отмечается, что российские СМИ якобы выпускали сюжеты в поддержку Brexit, а также использовали «боты» и «троллей» в качестве доказательств, но влияние всего этого на результат невозможно доказать, говорится в документе. В докладе также утверждается, что попытки России «вмешаться» в референдум о независимости Шотландии в 2014 году доказаны.