Посла Украины в Минске вызвали в МИД Белоруссии

Посла Украины в Минске вызвали в министерство иностранных дел Белоруссии, где ему была вручена нота из-за указа Владимира Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 октября на сайте МИД Белоруссии.

«Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь. Принятие вышеупомянутого указа подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусская сторона «не намерена переходить «красные черты» в отношениях с Украиной, однако оставляет за собой право на ответные меры, направленные на защиту национальных интересов в соответствии с международными нормами.

Ранее, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению специалистов отрасли информационных технологий (IT) из Белоруссии.

Согласно указу, кабинет министров должен увеличить до 180 дней в год срок временного пребывания на Украине граждан Белоруссии, которые являются предпринимателями и высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий и инноваций, а также членов их семей. Кроме того, Зеленский поручил правительству представить пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для белорусских специалистов в сфере IT. Документы должны выдаваться за три дня.