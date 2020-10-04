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Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Белоруссии

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению специалистов отрасли информационных технологий (IT) из Белоруссии. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщается на сайте украинского лидера.

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«Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов», — пишет пресс-служба главы государства.

Согласно указу, кабинет министров должен увеличить до 180 дней в год срок временного пребывания на Украине граждан Белоруссии, которые являются предпринимателями и высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий и инноваций, а также членов их семей. Кроме того, Зеленский поручил правительству представить пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для белорусских специалистов в сфере IT. Документы должны выдаваться за три дня.

Также украинский кабмин сократит до пяти дней и упростит порядок получения разрешений на работу в стране высококвалифицированных ІТ-специалистов из Белоруссии. Они будут предоставляться по принципу «молчаливого согласия». Белорусским экспертам будет предоставлена возможность работать на Украине до получения разрешения, если в установленный срок они не получат отказ от украинских официальных органов. Таким образом упрощается процедура налоговой регистрации для белорусских IТ-специалистов, решивших переехать на Украину.

Зеленский также дал поручение признавать белорусские документы, которые могут предъявить программисты.

По данным ресурса hh.ru, белорусы начали активнее искать работу в России, и большая часть из них — IT-специалисты. Из статистики, с которой ознакомились «Известия», следует, что число размещенных резюме белорусов, желающих трудоустроиться в РФ в сфере IТ, интернета и телекома, в августе 2020-го выросло на 29% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

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