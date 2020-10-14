Памфилова заявила о бесполезности дня тишины с развитием интернета и соцсетей

День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, в условиях развития социальных сетей и интернета потерял смысл, его проведение в условиях многодневного голосования требует обсуждения. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе встречи с политологами и экспертами в избикоме в среду.

Трансляция заседания велась на сайте Центризбиркома 14 октября.

«День тишины не должен прыгать. Нужен ли он вообще в нынешних условиях? Моя личная точка зрения — в данных современных условиях, когда у нас такие соцсети, когда у нас действительно превалирует интернет, он, наверное, в большей степени бессмыслен», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что не навязывает никому свою точку зрения, но «надо обсуждать все плюсы и минусы проведения дня тишины, если многодневное голосование остается».

День тишины — это день накануне голосования, когда запрещена любая предвыборная агитация. В этом году он состоялся перед единым днем голосования в России 12 сентября и в день выборов — 13 сентября.

Памфилова говорила, что такой порядок будет действовать только в 2020 году, а следующие выборы пройдут с учетом изменений, связанных с возможностью проведения голосования в течение трех дней, и день тишины будет перед первым днем голосования.

24 июля Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в России.

В этом году выборы разного уровня прошли в 83 субъектах России (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга) 13 сентября. Работало более 56 тыс. избирательных участков. Для победы кандидат должен был набрать минимум 50% плюс один голос.