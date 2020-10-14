Путин призвал лучше информировать население о мерах поддержки

Правительство России должно лучше информировать граждан о существующих мерах поддержки. Об этом в среду, 14 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Надо получше информировать людей, граждан, чтобы люди понимали, на что они могут рассчитывать. Тогда и экономическая активность, может быть, будет более высокой», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

В ходе онлайн-совещания министр финансов Антон Силуанов рассказал о принятых недавно мерах, которые направлены на повышение защищенности вкладчиков. Кроме этого, страхование распространяется на средства, полученные гражданами от продажи жилья или в качестве наследства, на социальные выплаты, на получаемые от государства субсидии, а также на средства, которые приходят гражданам по решению судов.

Эти поправки к закону о страховании вкладов начали действовать с начала месяца. Они были приняты в конце мая 2020-го. Главное новшество: теперь объем средств, которые подлежат защите, будет увеличен. Размер страхового возмещения ранее составляет 1,4 млн, то с октября возместить можно до 10 млн рублей.