Прямой эфир

Путин призвал лучше информировать население о мерах поддержки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России должно лучше информировать граждан о существующих мерах поддержки. Об этом в среду, 14 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.

Нетрудные времена: чиновники готовы поддержать страхование от безработицы
Но Минтруд приступит к разработке системы, только если ее поддержат профсоюзы и бизнес

«Надо получше информировать людей, граждан, чтобы люди понимали, на что они могут рассчитывать. Тогда и экономическая активность, может быть, будет более высокой», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

В ходе онлайн-совещания министр финансов Антон Силуанов рассказал о принятых недавно мерах, которые направлены на повышение защищенности вкладчиков. Кроме этого, страхование распространяется на средства, полученные гражданами от продажи жилья или в качестве наследства, на социальные выплаты, на получаемые от государства субсидии, а также на средства, которые приходят гражданам по решению судов.

Эти поправки к закону о страховании вкладов начали действовать с начала месяца. Они были приняты в конце мая 2020-го. Главное новшество: теперь объем средств, которые подлежат защите, будет увеличен. Размер страхового возмещения ранее составляет 1,4 млн, то с октября возместить можно до 10 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020