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Четыре школы в Саратовской области остаются на дистанционном обучении

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В Саратовской области на дистанционном обучении находятся четыре школы, а также 42 отдельных класса. В удаленном режиме учатся около 2 тыс. детей.

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По данным регионального министерства образования, ранее на полной удаленке находились пять школ, сейчас из списка выбыла школа № 42 в Энгельсе. Также дистанционно учатся 42 класса в 24 школах Саратовской области. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Коронавирус выявлен у 21 ребенка и 15 учителей.

Полностью закрыт детский сад № 31 в рабочем поселке Сенной в Вольском районе. Там коронавирус выявили у воспитателя.

За последние сутки в России выявлен 14 231 случай заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 039 705 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 23 205 летальных исходов. В Москве за последнюю неделю число случаев COVID-19 увеличилось на 31,7%, также на 15,8% выросло количество госпитализаций.

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