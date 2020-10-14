Стало известно об одобрении Евросоюзом сделки по слиянию LVMH и Tiffany

Антимонопольный регулятор Евросоюза одобрил сделку по слиянию французского концерна по производству предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE и транснациональной ювелирной компании Tiffany. Об этом в среду, 14 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их сведениям, соглашение о слиянии одобрено без дополнительных условий для компаний. Стоимость предстоящей сделки составит €16,2 млрд.

О планах приобретения Tiffany & Co. французским производителем стало известно в конце ноября прошлого года. В сентябре стало известно, что Louis Vuitton SE не сможет завершить покупку Tiffany & Co. в соответствии с соглашением, заключенным год назад.

Первые сообщения о возможном провале сделки появились в начале июня. Тогда руководство LVMH объясняло это тем, что последствия пандемии коронавируса привели к нестабильной ситуации на американском рынке.

Покупка Tiffany станет для LVMH самой крупной после приобретения Christian Dior в 2017 году.