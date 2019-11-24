Bloomberg узнал о новом предложении Louis Vuitton для покупки Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) увеличила предложение о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co во второй раз за несколько дней. Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

На этот раз компания предложила $135 за акцию против прошлого предложения в $130. Первоначально LVMH предлагала $120 за акцию, что сразу не устроило производителя ювелирных украшений. Tiffany & Co обратилась с просьбой увеличить сумму сделки до $140 за акцию.

Сделка с Tiffany может стать для LVMH самой крупной после покупки Christian Dior в 2017 году. Если Louis Vuitton заплатит $140 за акцию, то сумма сделки может составить $17 млрд.

В июне сообщалось, что глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH Бернар Арно стал третьим в мире человеком, чье состояние оценивается более чем в $100 млрд.