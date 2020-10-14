Терапевт рассказала о наиболее эффективных способах защиты от вирусов

Промывание носа является наиболее эффективным способом защитить себя от вирусов, в том числе и от коронавируса. Таким мнением с изданием News.ru поделилась терапевт Ольга Бурлакова в среду, 14 октября.

Слизь, которая скапливается в носовых проходах, особенно в холодное время года, является благотворной средой для распространения инфекций. Для удаления слизи, по мнению специалиста, следует использовать морскую воду или щелочной раствор с морской солью. Первое средство можно приобрести в аптеке, а второе — приготовить самостоятельно. Ими следует орошать носовые проходы каждые три-четыре часа.

«Морская соль не только вымывает слизь, но и обеспечивает поддержание в носу щелочной среды, в которой вирусы не живут», — объяснила врач.

После процедуры промывания врач советует смазывать нос хозяйственным мылом, которое также создает в проходах щелочную среду. Также защититься от попадания вирусов в организм поможет оксолиновая мазь, но специалист считает более эффективным использование хозяйственного мыла.

Ранее в среду редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина рассказала, как обезопасить смартфон от коронавируса. По ее словам, его надо постоянно обрабатывать дезинфицирующим раствором или мыть. Эксперт напомнила, что ряд новых моделей смартфонов имеет высокую водонепроницаемость.