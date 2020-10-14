Единый классный час провели в Тульской области к 500-летию кремля

В школах Тульской области для учеников с 6-го по 11-й класс провели единый классный час. Он был посвящен 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты.

Школьникам предложили сначала посмотреть, а потом обсудить фильм «Великая русская стена», который снял телеканал «Звезда» по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Ребята отвечали на вопросы об истории строительства кремля, создании Большой засечной черты и о том, какую роль она играла в обороне южных рубежей российского государства.

По словам регионального министра образования Алевтины Шевелевой, которые приводят «Тульские известия», позже по результатам единого классного часа проведут викторину «Великая русская стена» на знание истории кремля. Она будет проходить в режиме онлайн на платформе «Виртуальная школа Тульской области».

26 сентября губернатор Алексей Дюмин во время торжественной церемонии дал старт празднованиям 500-летия Тульского кремля.

Тульский кремль — памятник русского оборонного зодчества XVI века, его строительство завершилось в 1520 году. Является элементом Большой засечной черты — системы оборонительных сооружений, которая защищала Россию от крымских и ногайских набегов.