Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса
Общество
Путин призвал наращивать производство двух российских вакцин от коронавируса
Общество
Голикова рассказала о самочувствии после прививки вакциной от «Вектора»
Общество
Мантуров рассказал о двукратном снижении цен на лекарства от коронавируса

Единый классный час провели в Тульской области к 500-летию кремля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В школах Тульской области для учеников с 6-го по 11-й класс провели единый классный час. Он был посвящен 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты.

Для самых подкованных: чем заняться в Туле зимой
Кластер на месте легендарного завода, резиденции Левши и Деда Мороза и другие праздничные развлечения

Школьникам предложили сначала посмотреть, а потом обсудить фильм «Великая русская стена», который снял телеканал «Звезда» по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Ребята отвечали на вопросы об истории строительства кремля, создании Большой засечной черты и о том, какую роль она играла в обороне южных рубежей российского государства.

По словам регионального министра образования Алевтины Шевелевой, которые приводят «Тульские известия», позже по результатам единого классного часа проведут викторину «Великая русская стена» на знание истории кремля. Она будет проходить в режиме онлайн на платформе «Виртуальная школа Тульской области».

26 сентября губернатор Алексей Дюмин во время торжественной церемонии дал старт празднованиям 500-летия Тульского кремля.

Тульский кремль — памятник русского оборонного зодчества XVI века, его строительство завершилось в 1520 году. Является элементом Большой засечной черты — системы оборонительных сооружений, которая защищала Россию от крымских и ногайских набегов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020